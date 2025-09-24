 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : nouveau record de clôture à 45.630, les 50.000 ne sont plus qu'à 1%
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 10:37

Le Nikkei (+0,3%) poursuit sur la lancée de la fin du 3ème trimestre et inscrit un nouveau record de clôture à 45.630Pts.... mais pas de nouveau record intraday à la clé avec une culmination à 45.690 (le zénith intraday des 45.852 du 19/09 n'a pas été battu).
Mais l''indice se hisse au contact et même un peu au-dessus de la résistance oblique moyen terme qui gravite justement vers 45.500... ce qui pourrait préfigurer le test du seuil symbolique des 50.000 situé juste 1% plus haut.

