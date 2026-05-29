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Nikkei : nouveau record absolu à 66.505, 9,5% mensuel, 32% annuel
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 10:05

Le Nikkei pulvérise le précédent record des 65.778 moyennant une envolée de 2,5 % à 66.329, porté pour la 26ème fois depuis 2 mois par "un regain d'optimisme quant à un accord de paix à court terme au Moyen-Orient" (ce Leitmotiv, jamais confirmé dans les faits depuis fin mars, marche à tous les coups).

Mais l'autre moteur de la hausse reste invariablement l'enthousiasme suscité par les actions du secteur de l'IA -et des révisions à la hausse stratosphériques d'objectifs bénéficiaires- et chaque jour qui passe voit l'éclosion d'un nouveau miracle boursier.

Hier soir, après Snowflake et ses 31%, c'est Dell Technologies qui prenait 40% en "after hour" ( 80Mds$ de capitalisation) et le Nasdaq devrait pulvériser un nouveau record dès l'ouverture.

Le Nikkei affiche 9,6% sur le mois écoulé et lors du test des 66.505 en intraday, la performance annuelle dépassait 32%.

Mais surtout, le Nikkei affiche 13% par rapport à son précédent record d'avant guerre, alors que tous les fondamentaux de l'économie japonaise sont profondément et durablement dégradés... mais rien d'autre ne compte que le "miracle économique" de l'AI.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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