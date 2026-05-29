Nikkei : nouveau record absolu à 66.505, 9,5% mensuel, 32% annuel

Le Nikkei pulvérise le précédent record des 65.778 moyennant une envolée de 2,5 % à 66.329, porté pour la 26ème fois depuis 2 mois par "un regain d'optimisme quant à un accord de paix à court terme au Moyen-Orient" (ce Leitmotiv, jamais confirmé dans les faits depuis fin mars, marche à tous les coups).

Mais l'autre moteur de la hausse reste invariablement l'enthousiasme suscité par les actions du secteur de l'IA -et des révisions à la hausse stratosphériques d'objectifs bénéficiaires- et chaque jour qui passe voit l'éclosion d'un nouveau miracle boursier.

Hier soir, après Snowflake et ses 31%, c'est Dell Technologies qui prenait 40% en "after hour" ( 80Mds$ de capitalisation) et le Nasdaq devrait pulvériser un nouveau record dès l'ouverture.

Le Nikkei affiche 9,6% sur le mois écoulé et lors du test des 66.505 en intraday, la performance annuelle dépassait 32%.

Mais surtout, le Nikkei affiche 13% par rapport à son précédent record d'avant guerre, alors que tous les fondamentaux de l'économie japonaise sont profondément et durablement dégradés... mais rien d'autre ne compte que le "miracle économique" de l'AI.