Nikkei : nouveau record absolu à 58.015 mais finit parfaitement inchangé
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 08:57
Le Nikkei n'est pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 57.330, : la dernière oscillation entre 52.650 et 54.750 validait un objectif de 56.850 qui fut largement dépassé dès ce mardi.
Passé les 57.000, l'objectif devient "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 semblent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars prochain).
