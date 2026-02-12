 Aller au contenu principal
Nikkei : nouveau record absolu à 58.015 mais finit parfaitement inchangé
12/02/2026

Le Nikkei établit un nouveau record absolu à 58.015 dès les premiers échanges, (contre 57.960 mardi) mais en termine à l'équilibre à 57.640 : le mini-krach haussier post électoral se poursuit et le gain annuel atteint 15%, et 50% par rapport au 12 février 2025.

Le Nikkei n'est pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 57.330, : la dernière oscillation entre 52.650 et 54.750 validait un objectif de 56.850 qui fut largement dépassé dès ce mardi.
Passé les 57.000, l'objectif devient "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 semblent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars prochain).

