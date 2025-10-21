Nikkei : nouveau record absolu à 49.945, les 50.000 tutoyés
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 08:59
La barre des +25% annuels a été franchie avant que quelques prises de bénéfices ne réduisent un peu l'écart à +0,27%, mais le Nikkei inscrit tout de même sa meilleure clôture de l'histoire à 49.275Pts.
Une fois testé les 50.000 (l'objectif que tout le monde a en tête), le Nikkei devrait revenir combler le 'gap' des 48.140 du 17 octobre puis celui des 45.778 du 3 octobre
A lire aussi
-
Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a averti le Hamas qu'il serait "éradiqué" s'il ne respecte pas l'accord conclu avec Israël, alors que le vice-président JD Vance est attendu mardi en Israël pour consolider le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza après ... Lire la suite
-
Les exportations horlogères suisses ont dégringolé de 55,6% vers les Etats-Unis durant le mois de septembre face au choc des droits de douane américains, a annoncé mardi la fédération horlogère, effaçant le rebond sur d'autres marchés clés comme la Chine et Hong-Kong. ... Lire la suite
-
Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi pour retrouver un garçon diabétique de 13 ans enlevé lundi soir dans un foyer de Haute-Vienne, et son père a été placé en garde à vue, selon une source proche du dossier. "Rayan, 13 ans, de type nord-africain, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer