 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 210,35
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nikkei : nouveau record absolu à 49.945, les 50.000 tutoyés
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 08:59

La bourse de Tokyo a salué l'investiture officielle de la nouvelle 1ère Ministre Sanae Takaïchi (retour des 'Abenomics') par un nouveau 'boom' à l'ouverture du Nikkei qui matérialisait sur 48H un mini-krach haussier avec +3,4% la veille puis +1,55% en matinée, soit presque +5% pour un zénith inscrit à 49.945, soit tout proche de l'objectif des 50.000Pts.
La barre des +25% annuels a été franchie avant que quelques prises de bénéfices ne réduisent un peu l'écart à +0,27%, mais le Nikkei inscrit tout de même sa meilleure clôture de l'histoire à 49.275Pts.
Une fois testé les 50.000 (l'objectif que tout le monde a en tête), le Nikkei devrait revenir combler le 'gap' des 48.140 du 17 octobre puis celui des 45.778 du 3 octobre

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank