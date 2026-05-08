Nikkei : ne recède que 0,2% sur les 5,6% gagnés la veille
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 09:59
Le Nikkei affiche toujours un score fleuve de 24,5% depuis le 1er janvier (soit une pente de 75% en annualisé) mais l'indice devra un jour ou l'autre revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.
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