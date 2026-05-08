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Nikkei : ne recède que 0,2% sur les 5,6% gagnés la veille
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 09:59

Au lendemain d'un krach à la hausse de 5,6%, avec un record pulvérisé à 63.091, le Nikkei ne recède que 0,2% du terrain gagné la veille -malgré les nouvelles tensions dans le Golfe Persique- et en termine à 62.713.
Le Nikkei affiche toujours un score fleuve de 24,5% depuis le 1er janvier (soit une pente de 75% en annualisé) mais l'indice devra un jour ou l'autre revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.

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