Nikkei : mini-krach à la hausse de 3,1%
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 11:00
A la clôture, c'est un score fleuve de 3,1% à 53.550, avec un "gap" haussier sans précédent de 3% (au dessus de 51.986): c'est tellement exceptionnel et hors norme qu'à part un emballement algorithmique jamais observé sur un sommet de marché, on ne voit pas comment expliquer un tel phénomène.
Difficile de déterminer un prochain objectif à la hausse, mais la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 induit un potentiel de 4.000 vers 56.400Pts
