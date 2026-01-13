 Aller au contenu principal
Nikkei : mini-krach à la hausse de 3,1%
13/01/2026

Mini krach à la hausse de la bourse de Tokyo qui connait une des plus fortes hausses de son histoire (jusqu'à 4% en intraday) et assurément dans un contexte de franchissement d'un plus haut historique (sur fond de recul du Yen de -1,2% par rapport à vendredi dernier, sans proportion).
A la clôture, c'est un score fleuve de 3,1% à 53.550, avec un "gap" haussier sans précédent de 3% (au dessus de 51.986): c'est tellement exceptionnel et hors norme qu'à part un emballement algorithmique jamais observé sur un sommet de marché, on ne voit pas comment expliquer un tel phénomène.
Difficile de déterminer un prochain objectif à la hausse, mais la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 induit un potentiel de 4.000 vers 56.400Pts

