Nikkei : limite la casse à -1,5%, clôture à 61.435

Le Nikkei a bien failli rajouter -3% après les -4% de mardi : l'indice s'est enfoncé jusque vers 60 450 avant de limiter la case à -1,5% vers 61 435. Même si Tokyo a relativement bien résisté au plongeon de Séoul (jusqu'à -10% à l'ouverture), la correction se poursuit et le prochain objectif à la baisse reste le retracement du plancher des 59 300 de fin avril.
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