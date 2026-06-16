Nikkei : les 70.000, c'est fait !

Le Nikkei a entamé la journée en hausse avec le repli du pétrole vers 78,5$ et inscrit un nouveau record absolu de 70.020Pts à la reprise des cotations en début d'après-midi : le gain annuel dépassait alors 38% (en 24 semaines, soit 80% en rythme annuel) avant de se tasser vers 69.404, soit 0,13% de gain (mais un nouveau record de clôture).

Au-delà des 70.000, la dernière résistance oblique moyen terme, il n'y a plus d'obstacle graphique : "sky is the limit" !