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Nikkei : les 70.000, c'est fait !
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 10:29

Le Nikkei a entamé la journée en hausse avec le repli du pétrole vers 78,5$ et inscrit un nouveau record absolu de 70.020Pts à la reprise des cotations en début d'après-midi : le gain annuel dépassait alors 38% (en 24 semaines, soit 80% en rythme annuel) avant de se tasser vers 69.404, soit 0,13% de gain (mais un nouveau record de clôture).

Au-delà des 70.000, la dernière résistance oblique moyen terme, il n'y a plus d'obstacle graphique : "sky is the limit" !

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