Nikkei : le gain de 0,4% à 66.405Pts valide un gain hebdo de 0,55%

Le Nikkei termine la semaine sur une 3ème séance de hausse sur 5, un gain de 0,4% à 66.405Pts : le score hebdo s'avère ainsi positif de 0,55% et l'indice vient de dessiner un nouveau palier de soutien vers 65.330Pts.

La tendance de court terme demeure négative, le mouvement de repli amorcé sous 69.220 le 17 août devrait déboucher sur le comblement du "gap" des 64.240 du 4 août puis le test du support oblique court terme des 63.900 (issue du plancher des 51.000 du 31 mars).