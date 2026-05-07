Nikkei : krach à la hausse de 6%, record pulvérisé à 63.091
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 09:30
Et non, cela ne survient pas après 40 ou 50% de baisse de Tokyo (les seuls cas où des hausses de 6% sont survenues jusqu'à présent) mais après un score fleuve de 20% depuis le 1er janvier (soit une pente de 60% en annualisé).
Le Nikkei affiche désormais 25,3% mais cela fait pâle figure à côté du Nasdaq coréen qui affiche ce matin un score jamais vu en 50 ans de 9,4% en une seule séance et un gain annuel de 90% (soit plus de 22,5% par mois... le gain d'une année faste), soit 270% annualisé.
L'analyse technique devient impuissante à décrire et prédire ce qui se passe sur les marchés asiatiques : la seule question est "comment cela va t'il se terminer ?".
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