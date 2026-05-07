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Nikkei : krach à la hausse de 6%, record pulvérisé à 63.091
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 09:30

Il n'y a même plus de superlatifs à la hauteur de l'exploit du Nikkei ce jeudi matin (après 3 jours de "golden week"): il s'agit bel et bien d'un krach à la hausse de 6%, avec un record pulvérisé à 63.091, les semiconducteurs gagnent 10%... en moyenne.

Et non, cela ne survient pas après 40 ou 50% de baisse de Tokyo (les seuls cas où des hausses de 6% sont survenues jusqu'à présent) mais après un score fleuve de 20% depuis le 1er janvier (soit une pente de 60% en annualisé).
Le Nikkei affiche désormais 25,3% mais cela fait pâle figure à côté du Nasdaq coréen qui affiche ce matin un score jamais vu en 50 ans de 9,4% en une seule séance et un gain annuel de 90% (soit plus de 22,5% par mois... le gain d'une année faste), soit 270% annualisé.

L'analyse technique devient impuissante à décrire et prédire ce qui se passe sur les marchés asiatiques : la seule question est "comment cela va t'il se terminer ?".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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