Nikkei : jusqu'à -6,15% vers 62 700, -4% au final, à 64 140

Grosse alerte à la baisse et liquidation massive dans les semiconducteurs, dans le sillage du "SOXX" jeudi soir à W-Street et du TAIEX (Taïwan) qui dévisse de -6,5%.

Le Nikkei pulvérise les 66.820 (ex-plancher du 8 juillet) et comble aussitôt le "gap" des 64.395 du 11 juin puis décroche sous le support des 64 000 du 8 juin pour aller chercher un "plus bas" à 62 704Pts, effaçant tous ses gains depuis l'entame de séance du 22 mai.

Au final, le Nikkei limite la casse à -4,05% à 64.140... mais le prochain objectif devient de retracement du plancher des 59 300 de fin avril.