 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : jusqu'à -6,15% vers 62 700, -4% au final, à 64 140
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 09:51

Grosse alerte à la baisse et liquidation massive dans les semiconducteurs, dans le sillage du "SOXX" jeudi soir à W-Street et du TAIEX (Taïwan) qui dévisse de -6,5%.

Le Nikkei pulvérise les 66.820 (ex-plancher du 8 juillet) et comble aussitôt le "gap" des 64.395 du 11 juin puis décroche sous le support des 64 000 du 8 juin pour aller chercher un "plus bas" à 62 704Pts, effaçant tous ses gains depuis l'entame de séance du 22 mai.

Au final, le Nikkei limite la casse à -4,05% à 64.140... mais le prochain objectif devient de retracement du plancher des 59 300 de fin avril.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.07.2026 11:35 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,68% pour le Dow Jones .DJI , de 0,9% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,85% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry-Les ventes en Europe du T1 plombées par la guerre en Iran
    information fournie par Reuters 17.07.2026 11:26 

    par Helen Reid Burberry recule en ‌Bourse vendredi après avoir déclaré que le conflit en cours au Moyen-Orient éprouvait les ventes ​touristiques en Europe, bien que le chiffre d'affaires du groupe de luxe britannique au titre de son premier trimestre ait été solide ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo Volvo
    Volvo Cars vise un meilleur S2 malgré la baisse des ventes en Chine
    information fournie par Reuters 17.07.2026 11:26 

    Volvo Cars a déclaré ‌vendredi s'attendre à une meilleure rentabilité au deuxième semestre, mais la baisse inattendue et ​marquée des ventes du groupe suédois en Chine, qui a pesé sur son résultat opérationnel, a entraîné un net recul de l'action sur les marchés. ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Retour possible sur les supports
    STELLANTIS (Milan) : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 17.07.2026 11:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,98 -1,48%
CAC 40
8 291,57 -1,03%
Pétrole Brent
85,74 +1,04%
SOITEC
83,9 -6,96%
KALRAY
7,5 -3,85%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank