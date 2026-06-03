Nikkei : jusqu'à 3% en séance, record explosif à 68.402Pts

Le nikkei explose de 2,5% vers un nouveau record de 68,402Pts : l'indice s'est hissé jusque vers 68.786Pts et a franchi le cap des 36% annuel, dont 34% depuis le 31 mars (2 mois) et 15% depuis le 20 mai, soit moins de 2 semaines.

Le Nikkei a également vu sa capitalisation multipliée par 2,2 depuis le 7 avril 2025, le doublement le plus rapide depuis 20 ans.

Malgré le terreau inflationniste et les risque de pénurie d'énergie au Japon, y a toujours des "forces de rappel" et des acheteurs prêts à profiter du moindre "creux" sur les "technos", dans ce qui présente toutes les caractéristiques d'un "FOMO" inexorable, lequel n'a pas d'équivalent depuis la ruée sur les valeurs immobilières et bancaires de 1989, il y a 37 ans... presque 2 générations.