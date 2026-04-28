 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : inverse la vapeur (-1,25%) après ouverture record à 60.530
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 07:57

Journée paradoxale à Tokyo puisque le Topix ( 0,7%) salue le maintien des taux par la BoJ tandis que le Nikkei inverse la vapeur (-1,2%) après ouverture record à 60.530.
Bien sûr, la référence demeure le zénith historique des 60.904 inscrit la veille à la mi-journée mais le Nikkei semblait bien parti pour aller chercher 61.000 au cours des 1ers échanges ce mardi.
Le voici de retour sous les 60.000 et qui tente de préserver les 59.850: une clôture sous 59.600 indiquerait une fragilisation de la tendance avec plusieurs "gaps" à combler et notamment celui des 59.780 puis 58.765 (du 13 avril), puis 53.916 du 7 avril.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : Le mouvement reste haussier
    BURELLE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.04.2026 11:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Deux prévenus sont escortés vers la salle d'audience pour comparaître lors du procès d'un projet d'attentat islamiste contre un concert de Taylor Swift, au tribunal de Wiener Neustadt, en Autriche, le 28 avril 2026 ( APA / ROLAND SCHLAGER )
    Ouverture du procès du suspect du projet d'attentat contre un concert de Taylor Swift à Vienne
    information fournie par AFP 28.04.2026 11:32 

    Le procès du principal suspect d'un projet d'attentat islamiste contre un concert de Taylor Swift à Vienne à l'été 2024 s'est ouvert mardi devant le tribunal de Wiener Neustadt, dans le sud-est de l'Autriche, sous haute surveillance policière. Beran A., 21 ans, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris hésite avant les annonces de la semaine
    information fournie par AFP 28.04.2026 11:02 

    La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOHN MOORE )
    Éolien en mer : les États-Unis abandonnent deux nouveaux grands projets impliquant Engie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.04.2026 10:57 

    Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank