Nikkei : inverse la vapeur (-1,25%) après ouverture record à 60.530
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 07:57
Bien sûr, la référence demeure le zénith historique des 60.904 inscrit la veille à la mi-journée mais le Nikkei semblait bien parti pour aller chercher 61.000 au cours des 1ers échanges ce mardi.
Le voici de retour sous les 60.000 et qui tente de préserver les 59.850: une clôture sous 59.600 indiquerait une fragilisation de la tendance avec plusieurs "gaps" à combler et notamment celui des 59.780 puis 58.765 (du 13 avril), puis 53.916 du 7 avril.
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