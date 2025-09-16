 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : grappille 0,3% à 44.902, teste sans surprise les 45.000 en intraday
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 09:24

Le Nikkei grappille 0,3% à 44.902 et teste sans surprise les 45.000 en intraday : un nouveau record absolu est établi à 45.055Pts.
L'indice se dirige vers un test de la résistance oblique moyen terme qui gravite désormais vers 45.500... mais beaucoup d'analystes commencent à envisager le test du seuil symbolique des 50.000.

