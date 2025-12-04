 Aller au contenu principal
Nikkei : envolée surprise de 2,33%% vers 51.026
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 09:41

Le Nikkei occulte totalement le nouveau record de rendement du "10 ans" ( 4Pts à 1,936%) et finit en forte hausse de 2,33%% vers 51.026 (meilleure clôture depuis le 13/11)
La route des records vient soudain de se rouvrir -mais une fois n'est pas coutume à l'inverse de la trajectoire de l'obligataire- le comblement du "gap" des 51.497 du 4 novembre 48.140 étant le prochain objectif technique.

