Ferrari signe une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 350 MEUR à coût réduit
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 10:34
Conclu avec un syndicat de douze banques, le nouvel instrument présente une maturité de cinq ans, assortie de deux options d'extension d'un an chacune, activables aux premier et deuxième anniversaires de la signature sous réserve de l'accord des établissements participants.
Cette nouvelle facilité remplace la ligne équivalente arrivant à échéance en décembre 2026, désormais annulée. Elle offre un coût du capital inférieur à celui de l'ancien dispositif et illustre le soutien constant apporté à Ferrari par un large réseau bancaire international.
Le titre Ferrari évolue à l'équilibre ce matin à Milan dans un marché en repli de 0,2%.
Valeurs associées
|341,700 EUR
|MIL
|+0,47%
A lire aussi
-
L'UE a lancé jeudi une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. La Commission européenne ... Lire la suite
-
Les paris de Salesforce en matière d'IA devraient porter leurs fruits grâce à la montée en puissance d'Agentforce
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 4 décembre - ** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N a relevé ses estimations ... Lire la suite
-
Comme un fantôme dans la nuit, l'artiste Bilal Shorba, surnommé le Banksy syrien, se faufilait dans les décombres de Daraya pour peindre ses graffitis, priant pour ne pas être touché par un bombardement. De retour d'exil, l’ex-rebelle n'en revient pas. Dans cette ... Lire la suite
-
Les ventes au détail dans la zone euro sont restées stables d'un mois sur l'autre en octobre, conformément aux attentes, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les ventes au détail dans les 20 pays partageant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer