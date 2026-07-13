Nikkei : entame la semaine sur un repli de près de -2%

Avec la brusque remontée du pétrole ( 3,5% vers 74 USD sur le WTI), le Nikkei décroche de -1,9% vers 67.240 (et perdait plus de 3% en séance vers 66.653).

Le Nikkei retombe sous l'ex-support court terme des 68 400 (ex zénith du 3 juin) : le prochain objectif demeure le comblement du "gap" des 64 400 du 11 juin.