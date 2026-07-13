 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : entame la semaine sur un repli de près de -2%
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 09:54

Avec la brusque remontée du pétrole ( 3,5% vers 74 USD sur le WTI), le Nikkei décroche de -1,9% vers 67.240 (et perdait plus de 3% en séance vers 66.653).

Le Nikkei retombe sous l'ex-support court terme des 68 400 (ex zénith du 3 juin) : le prochain objectif demeure le comblement du "gap" des 64 400 du 11 juin.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Hausse de 10% des livraisons de véhicules de Stellantis au 2e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.07.2026 10:27 

    Le constructeur automobile américano-franco-italien Stellantis a annoncé lundi une progression de 10% de ses livraisons mondiales de véhicules au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, soutenue notamment par les Etats-Unis. Sur les trois ... Lire la suite

  • Des secouristes s'apprêtent à évacuer des corps de victimes de l'incendie du bar Rong Beer Na Lat Phrao à Bangkok, le 13 juillet 2026 ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )
    Thaïlande: au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar de Bangkok
    information fournie par AFP 13.07.2026 10:26 

    Un incendie dans un bar a fait au moins 27 morts et des dizaines de blessés dimanche soir dans la périphérie de Bangkok, selon les autorités et des témoins, la pire catastrophe de ce type en Thaïlande depuis des décennies. Une vidéo authentifiée par l'AFP a montré ... Lire la suite

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 13.07.2026 10:19 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    VUSIONGROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 13.07.2026 10:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,3 -4,56%
Pétrole Brent
78,2 +3,03%
CAC 40
8 337,03 -0,02%
TOTALENERGIES
69,55 +1,71%
GENFIT
13,92 +1,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank