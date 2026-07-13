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Nikkei : entame la semaine sur un repli de près de -2%
information fournie par Zonebourse•13/07/2026 à 09:54
Avec la brusque remontée du pétrole ( 3,5% vers 74 USD sur le WTI), le Nikkei décroche de -1,9% vers 67.240 (et perdait plus de 3% en séance vers 66.653).
Le Nikkei retombe sous l'ex-support court terme des 68 400 (ex zénith du 3 juin) : le prochain objectif demeure le comblement du "gap" des 64 400 du 11 juin.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
information fournie par Boursorama avec AFP•13.07.2026•10:27•
Le constructeur automobile américano-franco-italien Stellantis a annoncé lundi une progression de 10% de ses livraisons mondiales de véhicules au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, soutenue notamment par les Etats-Unis. Sur les trois ...
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Un incendie dans un bar a fait au moins 27 morts et des dizaines de blessés dimanche soir dans la périphérie de Bangkok, selon les autorités et des témoins, la pire catastrophe de ce type en Thaïlande depuis des décennies. Une vidéo authentifiée par l'AFP a montré ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ...
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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ...
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