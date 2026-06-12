Nikkei : dopé par des espoirs de paix, prend 2,8% à 66.020, perte hebdo -0,7%

Dopé par des espoirs de "règlement imminent" du conflit avec l'Iran (39ème annonce unilatérale de Trump, déjà démentie par la partie iranienne), le Nikkei bondit de 2,8% à 66.020, et réduit sa perte hebdo.
Le risque que les marchés soient déçus reste élevé : il faudra que l'indice parvienne à préserver les 63.500, le support oblique court terme.
Une cassure entrainerait un risque de rechute vers 59.805, plancher du 25 mai puis 57.880, ex-"gap" du 14 avril.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer