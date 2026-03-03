 Aller au contenu principal
Nikkei : décroche soudain de -3,1%, tutoie 56.000 en fin de séance
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 09:50

Après avoir quasiment ignoré la veille l'embrasement au Proche Orient, un pétrole à 81$, le Nikkei corrige soudainement de -3,,1% vers 56.280.
L'indice s'éloigne soudain de son record historique à 58.853Pts et termine proche des "plus bas" du jour (56.091), ce qui est un signal baissier.
Cette guerre survient au moment où le surachat du marché japonais était à son apogée : le Nikkei enfonce le support des 57.421 ("gap" du 24 février) et se dirige vers le comblement d'un autre "gap", celui des 54.253,du 6 février.
Il faut désormais surveiller 54.000, support oblique long terme, issu du plancher des 31.000 du 7 avril 2025.

