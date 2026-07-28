Nikkei : décroche de -4% vers 62.360

Le Nikkei décroche pour de bon : de -4% vers 62 360 et même de -4,6% en séance vers 61 923 : la cassure du plancher crucial des 64 000 (du 8 juin puis 17 juillet) est validée et le prochain objectif à la baisse reste le retracement du plancher des 59 300 de fin avril.
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