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Nikkei : décroche de -4% vers 62.360
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 09:42
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Le Nikkei décroche pour de bon : de -4% vers 62 360 et même de -4,6% en séance vers 61 923 : la cassure du plancher crucial des 64 000 (du 8 juin puis 17 juillet) est validée et le prochain objectif à la baisse reste le retracement du plancher des 59 300 de fin avril.

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