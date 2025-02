Nikkei : décrochage décisif de -2,6% vers 38.520 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 14:08









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'est épuisé en vaines tentatives de débordement de la résistance des 40.000Pts (qui demeure l'obstacle majeur en ce début d'année)) et l'annonce des 'tarifs' de Donald Trump vendredi soir constitue le prétexte parfait pour corriger.

La semaine débute par un décrochage décisif de -2,6% vers 38.520 qui valide la cassure du récent support des 39.000Pts (du 28 janvier), en direction des 38.450 (support du 14 au 17 janvier testé en intraday, à 38.400).

L'objectif suivant se situe vers 37.800, support des 2 et 26 octobre puis 28 novembre dernier.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.