Nikkei : consolidation marginale de -0,47%

Le Nikkei s'éloigne des 65.778 (record absolu établi la veille dès l'ouverture, ce qui portait le gain annuel à 32%).

L'indice a reperdu 0,47% à 64.693 et le gain annuel se trouve ramené à 28,4%.

La consolidation pourrait se poursuivre jusque vers 63.432, le "gap" du 22 mai, puis 59.800, le plancher du 20 mai, ou 59.300, plancher du 23 ou du 30 avril.