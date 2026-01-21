Nikkei : 5ème repli d'affilée, assez limité vu le contexte obligataire
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 09:50
Une légère embellie en intraday (retour vers 2,29%) ce mercredi a permis de ne pas finir sous les 52.000 mais dans l'ensemble, le repli de Tokyo aurait pu être bien plus sévère (-10% ou plus) s'il avait été proportionnel à la perte de valeur des bons du Trésor depuis une semaine.
Si les acheteurs reprenaient la main, le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).
