Nikkei : 5ème repli d'affilée, assez limité vu le contexte obligataire
21/01/2026

Le Nikkei aligne une 5ème séance de repli (-0,41% à 52.774) mais à perdu jusqu'à -1,5% en séance, retombant sous 52.194: la tendance haussière n'est toujours pas invalidée mais elle le serait en cas de pullback en dessous du "gap" des 51.987 du 12 janvier (cela s'est joué à 0,5% cette nuit... et c'est carrément "bénin" en regard du krach obligataire qui se déroule depuis lundi, avec un "10 ans" dont le rendement s'est envolé jusque vers 2,376% (cela le rapproche du "10 ans allemand qui est à 2,85%) contre 2,18 vendredi et 2,08% le 9 janvier.

Une légère embellie en intraday (retour vers 2,29%) ce mercredi a permis de ne pas finir sous les 52.000 mais dans l'ensemble, le repli de Tokyo aurait pu être bien plus sévère (-10% ou plus) s'il avait été proportionnel à la perte de valeur des bons du Trésor depuis une semaine.

Si les acheteurs reprenaient la main, le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

