Nikkei : 4ème séance de consolidation qui n'efface qu'1/3 des gains des 9 et 10 février
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 11:54

Quatrième séance de repli à Tokyo... mais il serait plus juste de parler d'effritement : -0,02%, puis -1,2%, -0,24%, puis -0,42% ce mardi, soit moins de 2% reperdu après 6% en début de semaine dernière, autrement dit moins de un tiers des gains post-législatives effacés.


Le Nikkei n'est apparemment pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 55.018 du 6/9 février.
En cas de refranchissement des 57.200 puis des 58.000, l'objectif redeviendrait "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 restent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars)

