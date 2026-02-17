Nikkei : 4ème séance de consolidation qui n'efface qu'1/3 des gains des 9 et 10 février
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 11:54
Le Nikkei n'est apparemment pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 55.018 du 6/9 février.
En cas de refranchissement des 57.200 puis des 58.000, l'objectif redeviendrait "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 restent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars)
