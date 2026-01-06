Nikkei : 4,3% en 48H, double zénith 'intraday/clôture' à 52.518 et 52.523
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 09:52
C'est la meilleure entamé d'année depuis l'an 2000 et le prochain objectif pourrait se situer vers 53.500, voir 54.000, en application de la règle du report d'amplitude après 30 séances passée au sein du corridor 48.500/51.000 et 38 séances au sein d'un biseau 51.280/49.000 (consolidation latérale a démarré le 5/11).
A lire aussi
-
La Bourse de Paris recule mardi, à contre-courant des autres grandes places financières portées par la hausse d'un secteur technologique peu présent à la cote française. L'indice vedette CAC 40 cédait 0,28% à 8.188,69 points vers 10H30, en repli de 22,81 points. ... Lire la suite
-
6 janvier - Goldman Sachs a relevé mardi son objectif à 12 mois pour l’indice paneuropéen STOXX 600 à 625 points contre 615 points auparavant, citant une croissance économique mondiale plus solide, une amélioration des bénéfices des entreprises et des valorisations ... Lire la suite
-
L'opérateur polonais InPost a déclaré mardi avoir reçu une proposition indicative pour l'acquisition potentielle de l'ensemble de ses actions, une annonce qui a fait bondir son titre en Bourse. Le groupe de consignes automatiques n'a pas révélé l'identité de l'auteur ... Lire la suite
-
(AOF) - Trigano (-2,07%, à 170,70 euros) se replie malgré la présentation de données trimestrielles plutôt encourageantes. Sur le premier trimestre 2025-2026, clos le 30 novembre, le chiffre d’affaires du spécialiste des véhicules et d’équipements de loisirs a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer