Nikkei : 4,3% en 48H, double zénith 'intraday/clôture' à 52.518 et 52.523
06/01/2026

Le Nikkei attaque 2026 par un gain de 4,3% en 2 séances ( 3% puis 1,3% ce mardi) et l'établissement d'un doublé de records "intraday/clôture" à 52.518 et 52.523 au plus haut), surpassant le zénith des 52.411 du 31/10/2025.
C'est la meilleure entamé d'année depuis l'an 2000 et le prochain objectif pourrait se situer vers 53.500, voir 54.000, en application de la règle du report d'amplitude après 30 séances passée au sein du corridor 48.500/51.000 et 38 séances au sein d'un biseau 51.280/49.000 (consolidation latérale a démarré le 5/11).

