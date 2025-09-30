 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : 3ème repli, perte minime, +11,2% sur le trimestre écoulé
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 09:36

Le Nikkei enchaine une 3ème séance de repli (-0,25%) consécutive vers 44.932 (et clôture 200Pts au-dessus des plus bas du jour) mais engrange +11,2% sur le 3ème trimestre qui s'est chevé ce matin au Japon.
L'indice consolide depuis le test de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 45.500... à 1% du seuil symbolique des 50.000 manqué de peu, il y a une semaine jour pour jour.
Le prochain objectif à la baisse se situe vers 44.372E, 'gap' resté béant depuis le 11/09, puis 43.848, le 'gap' du 10/09.

