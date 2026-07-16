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Nikkei : -2,8% et avalement baissier sur cassure des 67.250
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 09:59

Le Nikkei connait une séquence portes de saloon : après -1,9% pour démarrer la semaine, l'indice a repris 2,25% en 48H (comme si les problèmes de soutenabilité de la dette et d'inflation avaient disparu) avant de rechuter de -2,8% vers 66.835, dans le sillage de la bourse de Séoul (-5%).

Le Nikkei a ricoché sous l'oblique baissière court terme qui gravite vers 68.550, et matérialise un "avalement baisser" (sous 67.242) en clôturant vers 66.820 (ex-plancher du 8 juillet).

Sous cet ultime support court terme, le prochain objectif à la baisse redevient le comblement du "gap" des 64.395 du 11 juin puis le test du support des 64.000 du 8 juin

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