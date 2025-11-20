Nikkei : +2,65% à 49.824, après 50.575 au plus haut du jour, malgré taux à 1,84%
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 11:18
Le Nikkei est venu buter sur l'ex-plancher des 50.250 des 28 octobre, 5, 7 puis 17 novembre : un rebond qui ressemble à un 'trop vite, trop fort', à moins que la BoJ retourne sa veste et redevienne soudain plus 'accommodante', juste après avoir lancé une alerte sur le risque inflationniste.
