Nikkei : +2,65% à 49.824, après 50.575 au plus haut du jour, malgré taux à 1,84%
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 11:18

Les investisseurs invoquent 'l'effet Nvidia', et il serait en effet d'une puissance peu commune puisque le Nikkei s'est envolé de +4,1% en intraday jusque vers 50.575, alors que les relations avec la Chine sont devenues détestables et que les boycotts s'enchainent, alors que le taux à '10 ans' s'envole vers 1,84%, le '30 ans' vers 3,40% (nouveau record absolu).
Le Nikkei est venu buter sur l'ex-plancher des 50.250 des 28 octobre, 5, 7 puis 17 novembre : un rebond qui ressemble à un 'trop vite, trop fort', à moins que la BoJ retourne sa veste et redevienne soudain plus 'accommodante', juste après avoir lancé une alerte sur le risque inflationniste.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

