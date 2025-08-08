Nikkei : +14,85%, égale son record absolu du 11 juillet 2024, Topix à un nouveau zénith
L'indice Topix a inscrit un nouveau record de clôture à 3.024 points et 3.038 en intraday, dans le sillage de Softbak (+10% avec des résultats trimestriels redevenus plus positifs, cela a représenté plus d'un tiers de la hausse du Nikkei) et d'un 'FOMO' sur quasiment tous les secteurs après l'annonce de derniers ajustements concernant les droits de douane américains et une série de solides résultats trimestriels.
La bourse de Tokyo nous adresse ce message : cela va mieux avec 15% de droits de douane que sans, et avec 550Mds$ à investir aux USA... et que le Japon va devoir 'imprimer'.
Le secteur des constructeurs automobiles finit en tête avec Toyota bondissant de 3,5%, malgré les 9Mds$ d'impact des droits de douane, au prétexte que 15%, c'est mieux que 27,5%.
