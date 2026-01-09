Nikkei : 1,6%, remonte au contact des 52.000
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 09:49
C'est une très belle 1ère semaine pour l'année 2026 mais le Nikkei s'expose de nouveau à la constitution d'un double-top historique vers 52.600 (1er pic du le novembre à 52.636 en intraday)..
En cas de rechute, l'indice devrait effectuer le comblement du "gap" des 50.534 du 30/12.
