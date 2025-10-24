Nikkei : -1,35% puis +1,35% le lendemain, gain hebdo de +3,6%
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 09:05
La séance a été marquée par une culmination vers 49.435, niveau tout proche de l'objectif psychologique des 50.000Pts.
Le potentiel de hausse ayant été largement consommé ces dernière semaines, le Nikkei pourrait ensuite entamer une consolidation visant à combler le 'gap' des 48.140 du 17 octobre puis celui des 45.778 du 3 octobre.
