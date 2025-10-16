 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 123,00
-0,81%
Indices
Chiffres-clés

Nikkei : +1,27% et +3% en 48H, seconde meilleure clôture de l'histoire
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 09:05

Le Nikkei prend encore +1,27% à 48.278 et engrange +3% en 48H pour inscrire sa seconde meilleure clôture historique (après les 48.580E du 9 octobre).

La bourse japonaise continue de faire abstraction des tensions commerciales sino-américaines et referme le 'gap' baissier des 47.962.
En cas de nouveau plafonnement sous 48.600, le prochain objectif à la baisse serait le comblement du 'gap' des 45.778Pts du 3 octobre (et ex-zénith du 25 septembre).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank