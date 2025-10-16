Nikkei : +1,27% et +3% en 48H, seconde meilleure clôture de l'histoire
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 09:05
La bourse japonaise continue de faire abstraction des tensions commerciales sino-américaines et referme le 'gap' baissier des 47.962.
En cas de nouveau plafonnement sous 48.600, le prochain objectif à la baisse serait le comblement du 'gap' des 45.778Pts du 3 octobre (et ex-zénith du 25 septembre).
A lire aussi
-
Porsche: Le conseil de surveillance s’accorde sur le successeur du président du directoire, selon Bild
Le conseil de surveillance de Porsche s'est mis d'accord sur un successeur au président du directoire, Oliver Blume, a rapporté le quotidien Bild vendredi, citant six sources anonymes. Oliver Blume dirige le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart depuis ... Lire la suite
-
Volvo a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation conforme aux attentes au troisième trimestre et a revu à la baisse ses perspectives pour le marché nord-américain des camions. Le bénéfice d'exploitation ajusté de Volvo est tombé à 11,7 milliards de couronnes ... Lire la suite
-
Trois jours seulement après la prise de pouvoir de son unité militaire à Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina doit être investi vendredi "président de la refondation" de cette île de l'océan Indien. Le président renversé Andry Rajoelina ayant quitté le ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer