Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : +0,97% à 39.277, soit +3,5% en 72H information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 09:00









(CercleFinance.com) - Troisième séance de hausse consécutive pour le Nikkei qui engrange +0,97% à 39.277, soit +3,5% en 72H (l'indice a culminé vers 39.4020 en intraday).

Le scénario d'un comblement du 'gap' des 39.910 du 15 octobre (ce fut également la meilleur clôture depuis le 18 juillet) reste plus que jamais d'actualité



Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.