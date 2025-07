Nikkei : +0,6% à 39.900 et finit au plus haut du jour information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei 'bouge' enfin un peu (+0,6% vers 39.900, il finit au plus haut du jour) mais il poursuit sa consolidation à l'horizontal au sein d'un étroit corridor 40.000/39.540Pts) inauguré le 1er juillet (12ème séance de stagnation, on se rapproche des records en la matière, le tout sur fond de taux longs au zénith historique).

L'indice s'éloigne du seuil de retournement situé sous 39.180 et pourrait tenter de finir la semaine au-delà des 40.000.





