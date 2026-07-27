Nikkei : 0,5% à 64.950, rassuré par la trêve dans le Golfe, mais pas à 100%

La bourse de Tokyo, comme toutes les bourses asiatiques ce lundi matin, rebondit suite au nouveau "TACO" de Trump : l'apocalypse promise avant le weekend (comme 20 fois en 5 mois) est annulé, place à la reprise des pourparlers diplomatiques... ou à une tentative.

Le Nikkei entame la semaine par Nikkei un gain de 0,5% à 64 950, les investisseurs sont rassurés par la trêve dans le Golfe, mais pas à 100%, du coup la tendance, sous 66 400, reste cependant à la consolidation et le prochain objectif à la baisse reste le retracement du plancher des 59 300 de fin avril.