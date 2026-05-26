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Nikkei : -0,25% à 65.000, incidents dans le Golfe sans impact
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 11:00

Malgré de nouveaux incidents dans le Golfe qui remettent en cause les espoirs de réouverture d'Ormuz, Tokyo (-0,25% à 65.000Pts) ne lâche rien après un véritable rallye "FOMO" ( 5.000Pts en 3 séances) qui prenait les proportions d'un krach à la hausse sur les 3 dernières séances ( 8,7%) avec un nouveau record à la clé ( 65.408 en séance), ce qui portait le gain annuel à 30%.

La flambée de la "tech" occulte totalement la flambée du pétrole et des matières premières dans un pays qui importe tout, et notamment l'essentiel de son énergie des pays du Golfe.

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