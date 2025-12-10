 Aller au contenu principal
Nikkei : 0,1% à 50.603, 3ème séance sans direction
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 10:59

Troisième séance de stagnation à la bourse de Tokyo qui termine quasi inchangé avec -0,1% à 50.603 (50.329 au plus haut, 50.130 au plus bas, volatilité inexistante).
L'indice reste en capacité d'aller combler le "gap" des 50.954 du 13/11 mais en cas de rechute sous 50.000 (support oblique moyen terme) le comblement du "gap" des 48.140 du 17 octobre serait le prochain objectif technique.

