Nikkei : 0,1% à 50.603, 3ème séance sans direction
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 10:59
L'indice reste en capacité d'aller combler le "gap" des 50.954 du 13/11 mais en cas de rechute sous 50.000 (support oblique moyen terme) le comblement du "gap" des 48.140 du 17 octobre serait le prochain objectif technique.
