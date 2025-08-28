 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nike va supprimer davantage d'emplois dans le cadre de ses efforts de redressement
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources d'approvisionnement et ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 4)

Nike NKE.N prévoit de supprimer moins de 1 % de ses effectifs dans le cadre des plans de redressement du fabricant de vêtements de sport sous la direction d'Elliott Hill.

Moins de 1 % de l'équipe du siège social quittera l'entreprise, a déclaré la société jeudi.

Au 31 mai, Nike comptait environ 77 800 employés dans le monde, y compris les détaillants et les employés à temps partiel.

Les licenciements n'affecteront pas les activités EMEA et Converse de Nike, et le nombre d'emplois concernés n'est pas clair, a rapporté CNBC plus tôt jeudi, citant une note de service.

Nike avait déjà annoncé une réduction de 2 % de ses effectifs en février dernier, soit plus de 1 600 emplois, afin de réduire ses dépenses dans un contexte de pression de la demande.

