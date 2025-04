Nike: une note de lourdeur suite à une note d'analyste information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Nike essuie l'une des plus fortes baisses de l'indice Dow Jones mardi à la Bourse de New York alors que Berenberg a entamé le suivi du titre avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 58 dollars.



En fin de matinée, le titre lâche 1,%, subissant la troisième plus forte baisse de l'indice qui gagne autour de 0,2% au même moment.



Dans le cadre d'une initiation de couverture des grands fabricants d'articles de sport, l'analyste rappelle que les compétitions sportives sont désormais le dernier bastion des retransmissions télévisées en direct, tout le reste des contenus étant désormais consultés en mode 'streaming'.



Preuve de l'empreinte culturelle de l'engouement pour le sport, de plus en plus de personnes s'adonnent des activités sportives, ce qui ne signifie pas pour autant que ces éléments structurels porteurs sont dénués de défis, précise l'intermédiaire financier.



Les droits de douane et le caractère cyclique de la mode présentent en effet des obstacles susceptibles d'affecter la demande et la rentabilité des équipementiers sportifs, poursuit-il.



Dans ce contexte, Berenberg dit privilégier des marques établies disposant de solides franchises leur permettant d'assurer la pérennité de leur rentabilité sur le long terme.



S'il entame le suivi des titres adidas et Nike avec une recommandation 'conserver', le professionnel explique faire de Puma sa 'valeur préférée' au sein du secteur.





