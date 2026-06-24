Nike trébuche après la nomination d'un nouveau directeur financier

Nike accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice Dow Jones ce mercredi à la Bourse de New York suite à la nomination d'un nouveau directeur financier, qui survient dans un contexte de marché toujours difficile pour le numéro un mondial des articles de sport.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre de l'équipementier sportif recule de 1,8% à 41,6 dollars, troisième plus fort repli d'un Dow en hausse de 0,4% au même moment.

David Denton, l'actuel directeur financier de Pfizer, prendra ses fonctions le 16 août. Il remplacera Matthew Friend, un ancien banquier d'affaires qui était notamment passé chez Goldman Sachs et Morgan Stanley.

Un profil jugé trop éloigné du secteur

Cette arrivée suscite en particulier le scepticisme de Tom Nikic, analyste chez Needham, qui pointe du doigt le manque d'expérience du cadre dirigeant dans le secteur, mais aussi les difficultés historiques du groupe à intégrer des dirigeants venus de l'extérieur.

Bien que le successeur de Matt Friend affiche des états de service jugés impressionnants chez Pfizer, Lowe's ou CVS Health, ce fin connaisseur du secteur souligne qu'il ne dispose d'aucune expérience préalable dans le domaine, une absence de vécu qui devrait lui imposer une "courbe d'apprentissage" afin de maîtriser les spécificités du métier.

Cette transition ravive par ailleurs le débat concernant les recrutements réalisés en externe chez la marque à la virgule, poursuit-il, rappelant que bon nombre de tentatives de Nike de recruter des dirigeants en dehors de l'entreprise se sont jusqu'ici révélées "problématiques", à l'instar du mandat "malheureux" de l'ancien DG John Donahoe, resté à peine quatre ans entre 2020 et 2024.

L'analyste tempère toutefois ses réserves en rappelant que le bilan de Nike avec ses directeurs financiers externes s'avère un peu meilleur, citant notamment le succès des 16 années de mandat de Don Blair, arrivé en provenance de chez PepsiCo.

Sa recommandation sur le titre reste ainsi à conserver.

Une nouvelle étape dans le plan de redressement

Les équipes de Jefferies rappellent, de leur côté, que ce remaniement de l'équipe dirigeante s'inscrit dans le cadre plus global du plan de redressement amorcé par le groupe de Beaverton (Oregon).

"Denton apporte plus de 30 ans d'expérience en direction financière et opérationnelle, acquise chez Pfizer, Lowe's et CVS Health, où il a géré d'importants comptes financiers mondiaux et complexes", rappelle le courtier.

"Nous y voyons une nouvelle étape stratégique dans le redressement séquentiel mené par le DG Elliott Hill, qui cherche à consolider l'équipe managériale avant l'exercice 2026/2027, alors que la Chine, la branche Nike Direct et l'activité promotionnelle dans la zone EMEA demeurent des chantiers prioritaires", renchérit-il.

Chez BofA, on estime que le groupe devrait bénéficier de l'arrivée de David Denton ainsi que des premiers effets des ventes liées à la Coupe du monde, tout en estimant qu'une éventuelle inflexion au niveau de la croissance se trouve encore à plusieurs trimestres de distance, ce qui limite de son point de vue le potentiel de valorisation du titre à court terme.

Son opinion reste à neutre, avec un objectif de cours fixé à 55 dollars.