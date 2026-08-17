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Nike touche son plus bas niveau depuis près de 12 ans, les investisseurs s'impatientant face au rythme du redressement de l'entreprise
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 18:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action du géant des vêtements de sport Nike

NKE.N a chuté de 3,81% à 39,18 dollars

** Le titre pourrait atteindre son plus bas niveau depuis août 2014 si cette baisse se confirme

** “Nike approche d’un point d’inflexion et pourrait connaître un rebond marqué de ses bénéfices au cours des prochains trimestres, tandis que de nouveaux produits continuent d’être développés”, déclare Zachary Warring, analyste chez CFRA Research, ajoutant que les investisseurs s’impatientent face à la lenteur du processus, ce qui se reflète dans le cours de l’action

** En juin, NKE a publié des perspectives prudentes, même si elle a dépassé les estimations de chiffre d’affaires du quatrième trimestre

** Sur 42 courtiers, 15 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 24 “conserver” et 3 “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 47 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait perdu environ 40% depuis le début de l’année

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