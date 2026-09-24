Nike revient vers des planchers de 12 ans, les analystes toujours plus pessimistes

(Zonebourse.com) - L'action Nike aligne une 3e séance consécutive de repli ce jeudi à Wall Street, victime de propos défavorables de Needham, selon lequel le 1er exercice du trimestre fiscal 2026/2027 de l'équipementier sportif américain aurait démarré du mauvais pied.

Dans une note diffusée dans la matinée, Tom Nikic, l'analyste en charge des valeurs de la consommation chez Needham, indique avoir abaissé ses prévisions pour les trois mois clos fin août, tout en maintenant sa recommandation conserver sur la valeur.

Selon nous, la tendance observée au niveau de la demande demeure faible, les niveaux de stocks sont élevés, l'activité promotionnelle reste intense et le contexte concurrentiel défavorable", résume-t-il.

Le professionnel explique s'inquiéter de deux nouveaux éléments plus récents : une dégradation de la demande aux Etats-Unis pour la rentrée scolaire, qui s'est traduite par des avertissements chez Dick's, Foot Locker et JD Sports et la fin du partenariat avec deux distributeurs majeurs en Chine, qui ne pourront plus proposer en ligne la vente de produits Nike.

Vers une révision à la baisse des estimations du marché

L'analyste de Needham, qui abaisse aussi ses estimations au titre de l'exercice 2027/2028, considère ainsi que la "voie de la moindre résistance" se situe plutôt du côté de la baisse, compte tenu d'un environnement difficile susceptible d'entraîner une poursuite des révisions à la baisse des prévisions du consensus.

Un avis partagé par les équipes d'UBS, qui avaient abaissé la semaine passée leur objectif de cours sur le titre Nike de 48 à 42 dollars, estimant que la prochaine publication de résultats, prévue le 1er octobre, pourrait bien constituer un catalyseur négatif de nature à conduire à un abaissement des objectifs établis par le marché.

En fin de matinée, l'action Nike rétrocédait 1,1% autour de 35,6 dollars à la Bourse de New York, parmi les plus fortes baisses d'un indice Dow Jones en repli de 0,7%, revenant ainsi en direction de son plus bas depuis 2014 de 35,3 dollars inscrit en tout début de semaine.

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