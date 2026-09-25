Des "centaines de millions d'euros" de retombées économiques attendues : la visite du pape comparée à "l'impact de Céline Dion" par le gouvernement

Le pape Léon XIV et Emmanuel Macron à Paris le 25 septembre 2026. ( POOL / BENOIT TESSIER )

La visite du pape, prévue de ce vendredi 25 au lundi 28 septembre, devrait rassembler près de 1,3 million de personnes entre Paris, Lourdes et Metz, selon le cabinet du ministre du Commerce.

Jackpot pour la France. La visite du pape Léon XIV en France devrait générer plusieurs "centaines de millions d'euros" de retombées économiques, selon les estimations fournies par le ministre du Commerce Serge Papin et celui de l'Economie Roland Lescure ce vendredi 25 septembre.

Léon XIV doit arriver à 10h à Paris pour une visite papale en France de ce vendredi à lundi, qui l'emmènera également à Lourdes et Metz après deux jours dans la capitale. "Evidemment, ça a des retombées économiques importantes. C'est plusieurs centaines de millions d'euros", sur "la restauration, le commerce de proximité", a estimé Serge Papin sur la chaîne de télévision franceinfo. A "Lourdes, deuxième ville hôtelière en France", "tous les hôtels sont pleins depuis la fin août", a-t-il ajouté.

"Notre pays est très attractif"

Les mêmes chiffres ont été repris par le ministre de l'Economie sur France 2 qui a reconnu que "c'est difficile à dire de manière précise". Selon le cabinet du ministre Serge Papin, la visite du pape devrait rassembler près de 1,3 million de personnes entre Paris, Lourdes et Metz. Les deux ministres ont comparé l'événement à la série de 26 concerts de Céline Dion - 16 concerts d'ici mi-octobre, 10 en mai 2027 - qui doit accueillir plus de 700.000 spectateurs dont 300.000 visiteurs étrangers. La visite du pape est "de l'ordre de grandeur de l'impact de Céline Dion" selon Roland Lescure dont les retombées attendues pour la première vague de concerts, en 2026, sont évaluées à 1 milliard d'euros.

Ces événements se déroulent pendant l'"arrière-saison touristique qui était déjà bonne" et montrent que "notre pays est très attractif", s'est réjoui Serge Papin.