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Nike recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires annuelles décevantes et de résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 10:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction visant à supprimer le texte altéré dans le titre)

2 octobre - ** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N chutent de 8,5% à 32,15 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société prévoit une forte baisse de son chiffre d'affaires annuel et a publié des résultats du premier trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, en raison d'un effondrement des ventes en Chine

** La société a également annoncé son intention de procéder à des suppressions d'emplois, sans toutefois préciser le nombre de postes qui seront supprimés

** “La situation va empirer avant de s’améliorer”, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note

** Nike s'attend à ce que son chiffre d'affaires de l'exercice 2027 recule d'un pourcentage à un chiffre élevé, contre une baisse de 2% attendue par Wall Street, selon les données de LSEG

** Le plan de restructuration de la société vise à générer environ 2,5 milliards de dollars d’économies d’ici l’exercice 2031, les suppressions d’emplois devant débuter en 2027

** Au moins cinq sociétés de courtage ont abaissé leur objectif de cours sur le titre à la suite des résultats trimestriels

** Sur 44 sociétés de courtage, 12 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 26 “conserver” et 6 “vendre”; le cours cible médian est de 43 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action NKE affichait une baisse de près de 45% depuis le début de l'année

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