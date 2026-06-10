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Nike recule après que RBC a abaissé sa note et revu son objectif de cours à la baisse
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin -

** L'action du géant de l'équipement sportif Nike ( NKE.N ) recule de 1,3% à 44,07 $ en pré-ouverture

** RBC Capital Markets abaisse sa note de “surperformance” à “en ligne avec le secteur” et réduit son objectif de cours de 70 $ à 50 $

** L'analyste déclare: “Le redressement de Nike sous la houlette d'Elliott Hill progresse, mais à un rythme plus lent et dans une mesure plus limitée que ce que nous avions prévu”

** Ajoute que la Coupe du monde de football de la FIFA, les efforts de redressement en cours et l'absence de moteurs de croissance ne devraient pas entraîner d'amélioration durable des tendances de chiffre d'affaires jusqu'à la fin de 2026, ce qui laisse un potentiel de hausse limité à court terme

** 18 des 41 courtiers attribuent à NKE la note “acheter” ou supérieure, 21 “conserver” et 2 “vendre”; objectif de cours médian de 56 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, NKE a reculé d'environ 30% contre une hausse de 7,9% de l'indice S&P 500 ( .SPX )

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/06/2026 à 10:27:29.

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