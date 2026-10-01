Nike recule après des ventes inférieures aux attentes au premier trimestre

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1er octobre - ** Les actions NKE.N du géant des vêtements de sport Nike reculent de 4,2 % à 33,69 dollars en séance prolongée

** NKE n’atteint pas les estimations de Wall Street concernant les ventes du premier trimestre, en raison d’une faible demande en Chine et d’une concurrence accrue

** « Nous avons encore du travail à accomplir chez NIKE Sportswear, Jordan Brand et en Grande Chine, et nous prenons des mesures réfléchies pour renforcer ces activités de la bonne manière, dans une perspective à long terme » - Elliott Hill, directeur général

** NKE prévoit que son chiffre d’affaires de l’exercice 2027 affichera une baisse à un chiffre élevée, alors que Wall Street s’attend à une baisse de 2 %, selon les données de LSEG

** L'entreprise prévoit également de supprimer des emplois au sein d' dans le cadre d'une rationalisation visant à réduire les coûts

** Sur 44 courtiers, 13 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 25 « conserver » et 6 « vendre »; objectif de cours médian: 44 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action NKE affichait une baisse de 44,8 % depuis le début de l’année