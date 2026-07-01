Nike recule alors que les perspectives de ventes moroses et les difficultés en Chine compromettent les espoirs de redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 3 et 7) par Savyata Mishra et Akriti Shah

L'action de Nike NKE.N a reculé de près de 4 % en pré-ouverture mercredi, les investisseurs s'inquiétant d'un redressement plus lent que prévu chez le plus grand fabricant mondial de vêtements de sport, près de deux ans après l'arrivée d'Elliott Hill à la tête de l'entreprise pour relancer la croissance.

Alors que la société a annoncé mardi des résultats de chiffre d’affaires légèrement supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre , les ventes en Chine ont chuté de 17 % et elle s’attend à ce qu’elles continuent de baisser au cours du premier semestre de l’exercice 2027, ce qui souligne le caractère inégal de sa reprise et soulève des doutes quant au rythme de sa stratégie de redressement.

"Le redressement de Nike progresse lentement", a déclaré Cristina Fernandez, analyste chez Telsey Advisory Group, ajoutant que les tendances des ventes restaient faibles dans de nombreux secteurs de l’activité, tels que les vêtements de sport, ainsi que sur les marchés internationaux, et qu’elles ne devraient pas rebondir avant l’exercice 2028.

Les actions de ses concurrents européens Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE ont chacune reculé d’environ 1 %.

Nike peine à retrouver son élan après avoir perdu des parts de marché au profit de concurrents tels qu’Anta, Li Ning et Hoka. Le titre a déjà chuté d’environ 35 % cette année.

Dans le cadre du plan d'Elliott Hill, l’entreprise se recentre sur le sport, accélère l’innovation produit et renoue des partenariats de vente en gros.

"Lancé il y a un an et demi, le plan "Win Now" du directeur général Elliott Hill a permis de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité de la gestion des stocks et de mettre en place une réorganisation visant à aligner le développement des produits et le marketing sur le sport. Cependant, l’amélioration des résultats a été limitée", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Le chiffre d’affaires du géant des vêtements de sport a reculé de 4 % au quatrième trimestre, à 10,97 milliards de dollars. L’entreprise prévoit également une baisse de son chiffre d’affaires comprise entre 1 et 5 % au premier semestre de l’exercice 2027.

LA FAIBLESSE DU MARCHÉ CHINOIS PERSISTE Nike s’attend à ce que ses ventes en Chine restent sous pression, alors que l’entreprise travaille avec ses partenaires de distribution pour écouler les stocks excédentaires, a déclaré Matthew Friend, directeur financier sortant.

La Grande Chine, qui représente environ 15 % du chiffre d’affaires annuel de Nike, est son troisième marché en importance après l’Amérique du Nord et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Certains analystes ont toutefois indiqué qu’il existait des signes précurseurs montrant que les efforts de Nike pour redresser son activité dans la région commençaient à porter leurs fruits, comme en témoigne une baisse moins importante des ventes au quatrième trimestre par rapport aux prévisions initiales de la société, qui tablaient sur une chute d’environ 20 %.

Elliott Hill a également indiqué que Nike prévoyait de lancer plus d’une douzaine de nouveaux modèles de chaussures, tout en précisant qu’il faudrait du temps avant que ces produits ne génèrent une croissance durable.

La société a déclaré que le renforcement du marketing lié à la Coupe du monde , l’accélération du rythme des lancements de produits et le rebond de la demande dans le secteur du football après un ralentissement en avril témoignaient d’une dynamique en amélioration. Elle a également prévu une légère progression de sa marge brute au premier trimestre.

"Les segments Sportswear et Jordan Streetwear restent un frein et mettront du temps à se redresser, mais l’activité principale se stabilise", ont déclaré les analystes de Jefferies.