 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nike recule alors que les perspectives de ventes moroses et les difficultés en Chine compromettent les espoirs de redressement
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 3 et 7) par Savyata Mishra et Akriti Shah

L'action de Nike NKE.N a reculé de près de 4 % en pré-ouverture mercredi, les investisseurs s'inquiétant d'un redressement plus lent que prévu chez le plus grand fabricant mondial de vêtements de sport, près de deux ans après l'arrivée d'Elliott Hill à la tête de l'entreprise pour relancer la croissance.

Alors que la société a annoncé mardi des résultats de chiffre d’affaires légèrement supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre , les ventes en Chine ont chuté de 17 % et elle s’attend à ce qu’elles continuent de baisser au cours du premier semestre de l’exercice 2027, ce qui souligne le caractère inégal de sa reprise et soulève des doutes quant au rythme de sa stratégie de redressement.

"Le redressement de Nike progresse lentement", a déclaré Cristina Fernandez, analyste chez Telsey Advisory Group, ajoutant que les tendances des ventes restaient faibles dans de nombreux secteurs de l’activité, tels que les vêtements de sport, ainsi que sur les marchés internationaux, et qu’elles ne devraient pas rebondir avant l’exercice 2028.

Les actions de ses concurrents européens Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE ont chacune reculé d’environ 1 %.

Nike peine à retrouver son élan après avoir perdu des parts de marché au profit de concurrents tels qu’Anta, Li Ning et Hoka. Le titre a déjà chuté d’environ 35 % cette année.

Dans le cadre du plan d'Elliott Hill, l’entreprise se recentre sur le sport, accélère l’innovation produit et renoue des partenariats de vente en gros.

"Lancé il y a un an et demi, le plan "Win Now" du directeur général Elliott Hill a permis de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité de la gestion des stocks et de mettre en place une réorganisation visant à aligner le développement des produits et le marketing sur le sport. Cependant, l’amélioration des résultats a été limitée", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Le chiffre d’affaires du géant des vêtements de sport a reculé de 4 % au quatrième trimestre, à 10,97 milliards de dollars. L’entreprise prévoit également une baisse de son chiffre d’affaires comprise entre 1 et 5 % au premier semestre de l’exercice 2027.

LA FAIBLESSE DU MARCHÉ CHINOIS PERSISTE Nike s’attend à ce que ses ventes en Chine restent sous pression, alors que l’entreprise travaille avec ses partenaires de distribution pour écouler les stocks excédentaires, a déclaré Matthew Friend, directeur financier sortant.

La Grande Chine, qui représente environ 15 % du chiffre d’affaires annuel de Nike, est son troisième marché en importance après l’Amérique du Nord et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Certains analystes ont toutefois indiqué qu’il existait des signes précurseurs montrant que les efforts de Nike pour redresser son activité dans la région commençaient à porter leurs fruits, comme en témoigne une baisse moins importante des ventes au quatrième trimestre par rapport aux prévisions initiales de la société, qui tablaient sur une chute d’environ 20 %.

Elliott Hill a également indiqué que Nike prévoyait de lancer plus d’une douzaine de nouveaux modèles de chaussures, tout en précisant qu’il faudrait du temps avant que ces produits ne génèrent une croissance durable.

La société a déclaré que le renforcement du marketing lié à la Coupe du monde , l’accélération du rythme des lancements de produits et le rebond de la demande dans le secteur du football après un ralentissement en avril témoignaient d’une dynamique en amélioration. Elle a également prévu une légère progression de sa marge brute au premier trimestre.

"Les segments Sportswear et Jordan Streetwear restent un frein et mettront du temps à se redresser, mais l’activité principale se stabilise", ont déclaré les analystes de Jefferies.

Valeurs associées

ADIDAS
176,600 EUR XETRA -1,56%
NIKE -B-
41,060 USD NYSE 0,00%
PUMA
26,260 EUR XETRA -1,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 13:47:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
36,9 +20,27%
CAC 40
8 333,82 -0,83%
Pétrole Brent
71,89 -1,41%
SOITEC
120,45 +2,69%
STELLANTIS
5,036 +1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank