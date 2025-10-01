Nike progresse après une hausse surprise de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre -

** Les actions de Nike NKE.N ont augmenté de 3 % à 71,72 $ avant la cloche

** Le géant des vêtements de sport affiche une hausse surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre et dépasse les attentes en matière de bénéfices, les efforts de redressement ayant gagné du terrain malgré la faiblesse de la Chine et les tarifs douaniens qui pèsent sur les marges

** Les revenus trimestriels ont augmenté de 1% sur une base déclarée à 11,72 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 5,1% à 11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société s'attend à ce que les tarifs douaniers coûtent environ 1,5 milliard de dollars cette année, par rapport au milliard de dollars attendu plus tôt

** Depuis le début de l'année, l'action Nike a baissé de 7,8 %