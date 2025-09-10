Nike progresse après que TD Cowen a relevé son prix à "acheter"

10 septembre - ** Les actions de Nike NKE.N ont augmenté de 1,4 % à 74,60 $ avant le marché

** Le courtier TD Cowen relève le titre de "hold" à "acheter", citant le potentiel sous-apprécié du marché et la récupération des marges

** Le travail sur le terrain montre des signes d'amélioration pour Nike et Jordan, tandis que le gain de parts et l'intérêt pour les marques des concurrents ralentissent

** Le risque de retrait de-minimus est contenu car Nike n'expédie pas ses produits à partir de pays étrangers

** La société de courtage augmente le PT sur l'action à 85 $ contre 62 $, soit une hausse de 15,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La note moyenne de 39 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 77,92 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 6 % au cours des 12 derniers mois