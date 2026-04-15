Nike progresse après l'achat d'actions supplémentaires par son directeur général Elliott Hill et Tim Cook d'Apple

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15 avril - ** Les actions du géant de l'habillement sportif Nike NKE.N ont augmenté jusqu'à 3,37% à 45,69 dollars

** Selon un document déposé auprès de la SEC, le directeur général Elliott Hill a acheté 23 660,235 actions à 42,265 $ chacune le 13 avril

** Tim Cook, directeur général d'Apple AAPL.O et membre du conseil d'administration de Nike, a acheté 25 000 actions à 42,43 $ chacune le 10 avril, selon un document déposé auprès de la SEC

** L'année dernière, , Hill a acheté pour environ 1 million de dollars d'actions de la société, tout comme Tim Cook, qui a acheté pour environ 3 millions de dollars d'actions

** La société est en pourparlers pour sponsoriser les ballons de football pour les matchs masculins européens, devançant son rival Adidas

** L'action de la société a atteint son niveau le plus bas en 12 ans la semaine dernière

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 24 % depuis le début de l'année